Турецкое правительство заинтересовано в том, чтобы новые сирийские власти установили контроль над всей территорией страны.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя возможность объявления Анкарой военной операции в Сирии, назвал условие, при котором этого не случится. Он подчеркнул, что в Дамаске новая администрация и турецкие власти не собираются вмешиваться в их внутренние дела, если они разберутся с проблемой курдов.

Турецкий министр объясняет, что присутствие курдских сил в Сирии представляет серьёзную угрозу для его страны. Он подтвердил, что для решения данной проблемы новое сирийское правительство должно установить полный контроль над всеми территориями Сирии, тем самым обеспечив отсутствие курдских сил на границе с Турцией.

Хакан Фидан считает, что в рамках решения курдской проблемы необязательно насильно выселять курдов из своих городов и деревень. Он также видит возможным создание в составе Сирии курдской автономии, но без сохранения власти в регионе курдскими группировками, аффилированными с Рабочей партией Курдистана. Зелёный цвет - контролируется новым правительством Сирии.

Жёлтый цвет - курдские силы, под контролем которых также находится северный участок иракских территорий (Иракский Курдистан) со столицей в Эрбиле.Дело в том, что идея государственности Курдистана предусматривает аннексию территорий, расположенных на юго-востоке Турции. По этой же причине Анкара не желает, чтобы их восточный участок турецко-сирийской границы находился под контролем курдских сил, которые могут начать приграничные провокации или даже попытаться в будущем захватить часть турецких территорий. Сложность всей ситуации в том, что курдские силы поддерживаются Соединёнными Штатами Америки и активно противодействуют террористическим группировкам в Сирии, в связи с чем Вашингтон явно не заинтересован в полной ликвидации их присутствия на сирийских территориях.