Спустя три года в Вашингтоне всё-таки смогли открыто заявить, что за «необратимым путём в НАТО» никакого членства для Украины нет.

Старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом Доме Майкл Карпентер, выступая от лица американского президента Джо Байдена, заявил, что шансов на вступление Украины в НАТО при действующей администрации нет. Впервые за три годы американские власти в открытую дали понять, что Киеву не следовало рассчитывать на членство в североатлантическом альянсе или какие-то перспективы в этом направлении, по крайней мере, при текущих обстоятельствах.

Тем не менее, американский чиновник всё же подчеркнул, что Украина станет членом североатлантического альянса, а когда - никто не знает. Карпентер отметил, что теперь этот вопрос предстоит решать команде новоизбранного американского президента Дональда Трампа, которому предстоит найти решение российско-украинского конфликта.

Что касается текущих перспектив членства Украины в НАТО, Майк Карпентер добавил, что в североатлантическом альянсе отсутствует консенсус среди 32 стран-участников по поводу того, необходимо ли направлять приглашение Киеву. Он также объяснил, что для такого решение необходимо фактическое прекращение боевых действий и политическая воля со стороны стран-участников военного блока.

Карпентер не видит возможным приглашение Украины в НАТО, пока боевые действия всё ещё находятся в горячей стадии.