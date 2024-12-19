До этого подобные заявления со стороны политика уже звучали в ироничной форме, но они всё чаще повторяются.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины на канадские товары. Такой шаг может нанести вред канадской экономике, из-за чего она потенциально потеряет 100 миллионов долларов дохода. Несмотря на обеспокоенность по этому поводу со стороны канадских властей, в частности премьер-министра страны Джастина Трюдо, новоизбранный президент Соединённых Штатов Америки не отменяет своё решение.

Наоборот, на своей странице в социальной сети Truth Social политик опубликовал пост, в котором задался вопрос, зачем Вашингтону «субсидировать» канадское государство на 100 миллионов долларов ежегодно. Вместо этого он предложил Канаде стать 51-м штатом Соединённых Штатов Америки.

По мнению Дональда Трампа, такой шаг позволит Оттаве сэкономить на пошлинах и заодно решить проблему с военной защитой.

Очевидно, что подобные заявления со стороны Трампа имеют ироничный характер, но они всё чаще звучат публично. Является ли это лишь пиар-ходом, в котором республиканец хочет показать всю серьёзность своих намерений защитить американские интересы, или реальным сценарием решения проблемы - сказать теперь сложно.