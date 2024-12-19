Когда это произойдёт и какие страны выступят донорами - неизвестно.

Недавно Владимир Зеленский во время интервью изданию Le Parisien признал, что Украина до сих пор не получила почти двадцать систем противовоздушной обороны, хотя российско-украинский конфликт продолжается уже почти три года. Он также напомнил о запросах Киева в Вашингтон с просьбой предоставить лицензию на производство американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на украинских территориях, против чего никто не выступал, но и положительное решение до сих пор не было принято.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции подтвердил, что ознакомлен с запросом Киева по системам противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что данный вопрос стоит на повестке дня.

Глава североатлантического альянса заявил, что считает возможным поставку всех запрошенных систем для защиты критической инфраструктуры страны.

Отойдя от темы, Рютте рассказал о датско-литовской инициативе, благодаря которой страны не только поставляют Украине своё оружие, но и закупает его у украинского оборонно-промышленного комплекса. Он считает, что это хорошая новость, ведь Киев получит и деньги для развития экономики и необходимое оружие.