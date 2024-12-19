Всего страна обязалась поставить 30 самолётов до 2028 года.

В мае стало известно о подписании между Бельгией и Украиной двухстороннего соглашения в сфере безопасности, в котором присутствовал пункт о взятии Брюсселем на себя обязательств поставить Киеву американские истребители F-16. Всего к поставке запланировано 30 бельгийских самолётов до 2028 года. Планировалось, что Бельгия предоставит первую партию западной авиации Военно-воздушным силам Украины до конца года, но этого не произошло.

Издание Le Soir пишет, что Брюссель не смог исполнять данные обязательства из-за нехватки подготовленных украинских пилотов, способных управлять F-16, а также запчастей для ремонта авиационной техники. Министр обороны страны Людвин Дедондер подтвердила, что поставки первой партии отложены как раз по этим причинам.

На текущий момент Военно-воздушные силы Украины имеют до 20 единиц F-16. Американские истребители были отправлены в рамках первой партии Нидерландами и Данией. Бельгия при подписании двухстороннего соглашения с Украиной также обязывалась сделать всё возможное для того, чтобы осуществить первую поставку самолётов до конца года, но этого не произошло.