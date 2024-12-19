Он утверждает всё зависит от того, потерял ли он «то, что было внутри».

Известно, что Владимир Зеленский пришёл в политику прямиком из юмора, который сделал его успешным шоуменом. Политик успел побывать художественным руководителем и актёром в студии «Квартал-95», сооснователем которой и является, а также работал сценаристом, продюсером и режиссёром в других проектах. Он также известен благодаря роли украинского президента Василия Голобородько в фильме «Слуга народа». Работа в шоубизнесе принесла ему популярность, при этом сохранив статус «кандидата от народа», что в конечном итоге обеспечило уверенный результат на президентских выборах в 2019 году - 73,3% голосов.

В связи со сложившейся ситуацией журналист издания Le Parisien поинтересовался у украинского политика, не желает ли он вернуться обратно к работе комиком. Зеленский назвал этот вопрос сложным, но не исключил такой исход. По его словам, всё зависит от того, не потеряет ли он «то, что было внутри». Он акцентирует внимание на том, что боевые действия повлияли на характер каждого.

После завершения российско-украинского конфликта Владимир Зеленский планирует вернуться к гражданской жизни, завершив с политикой. В его планах уделять больше времени родным и общаться с ними вживую, а не по телефону:

«С сыном поиграть в футбол, с дочкой поговорить об университете, с женой поехать в командировку», - рассказывает он о своих планах на будущее.

Однако сейчас Зеленский о планах уйти в официальную отставку, пока продолжается российско-украинский конфликт, не говорит.