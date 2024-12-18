Координационные полномочия позволят альянсу сохранить хотя бы европейскую долю помощи, если Вашингтон заблокирует решения о поставках оружия.

Ещё прошлый Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запустил процесс передачи североатлантическому альянсу координационных полномочий по оказанию военной помощи Украине, чтобы сохранить механизм на случай полного прекращения Соединёнными Штатами Америки поставок оружия украинской армии. Штаб-квартира координационного центра была размещена в немецком городе Висбаден. Примечательно, что штаб располагается на основе американской военной базы в Германии, то есть Вашингтон всё ещё имеет определённые рычаги воздействия на поставки оружия.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что с недавних пор штаб-квартира НАТО по оказанию военной помощи Украине была успешно запущена и функционирует в штатном порядке. Общая численность личного состава, размещённого для координации военной помощи Киеву, составляет 700 человек.

Отмечается, что передачи координационных полномочий НАТО все равно имеет ограниченный эффект. Дело в том, что Соединённые Штаты Америки все равно являются лидером по поставкам оружия Украине и если Вашингтон захочет прекратить их, огромный удар придётся по обороноспособности украинской армии. Тем не менее, американские власти не смогут разрушить всю логистическую цепочку и объявить о полном прекращении помощи со стороны НАТО, как это могло быть прежде.