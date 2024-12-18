Киев выступает против продления транзита. Аналогичная позиция и у Европейской комиссии.

Словацкая нефтегазовая компания SPP опубликовала совместную декларацию, в которой ряд европейских компаний призывают заключить с Россией соглашение, предусматривающее продолжение транзита российского газа через украинские территории. Под декларацией подписались следующие компании: Eustream AS (Словакия), MOL (Венгрия), а также другие торговцы ассоциации и промышленные потребители из Словакии, Венгрии, Австрии и Италии.

Инициатор декларации объясняет, что сохранение транзита газа через Украину наиболее выгодно для словацких клиентов. В случае же, если транзит будет остановлен, всё это приведёт к росту цен на газ, а холодная зима вовсе может привести к нехватке энергоносителей по всей Европе - объясняет генеральный исполнительный директор SPP Войтех Ференц.

Ущерб от прекращения транзита российского газа через украинские территории оценивается в более чем 220 миллионов евро. При этом в SPP подчёркивают, что простой транзитных мощностей приведёт к необратимому ущербу для газовой инфраструктуры Украины.

Со всеми этими доводами подписанты декларации планируют обратиться к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Однако в Европейской комиссии уже ранее дали понять, что они не заинтересованы в продлении соглашения с Россией по транзиту российского газа через Украину. В Брюсселе считают, что Европа полностью готова отказаться от российского газа. Украинские власти также не желают транспортировать российский газ через свои трубы, а последняя возможность для продления транзита была упущена ещё летом, когда оператор не принял участие в аукционе транзитных мощностей.