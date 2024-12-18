В Европе уже размещено около 100 американских ядерных бомб B61.

Британское издание The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки в течение ближайших нескольких лет могут разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании.

По данным издания, размещение ядерного оружия может произойти на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк (восточная часть Великобритании). Отмечается, что на этом объекте американские власти уже занимаются строительством хранилища тактического ядерного оружия, которое будет завершено в ближайшие годы. Для чьих ядерных бомб будет предназначено новое ядерное хранилище - непонятно.

В то же время у журналистов издания есть информация о сотрудничестве между Великобританией и Францией в разработке собственного тактического ядерного оружия, чтобы страны могли уменьшить свою зависимость от Вашингтона в ядерном вопросе.

The Daily Telegraph напоминают, что на территории Европы уже размещено около ста американских ядерных бомб B61, а ещё 150 могут потенциально быть сброшены с дислоцируемых в союзных странах истребителей F-35. Они располагаются в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции.