У страны всё меньше возможностей для поставок техники Киеву.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Львове объявил о согласовании 45-го пакета военной помощи, стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро. Он добавил, что соответствующее решение уже реализовывается.

В то же время глава польского правительства, что Украине не стоит рассчитывать на быстрые решения касаемо поставок техники. Предполагается, что получить польское оружие украинская армия сможет только в январе 2025 года. Туск объяснил, что у Варшавы всё меньше возможностей для оказания военной помощи Украине, поэтому говорить в деталях о следующем пакете оружия пока что рано.

Дональд Туск подтвердил приверженность Польши оказанию военной помощи Украине, но исключительно в пределах имеющихся возможностей. Как премьер-министр страны он признаёт, что для него среди наивысших приоритетов является безопасность своего государства, его неба и сухопутных границ.

В 2022 году Польша действительно оказала Украине существенную военную помощь, поставив тысячи единиц бронетехники. В основном речь шла о советских запасах, в том числе танков, которые по-прежнему справлялись со своей задачей, особенно в условиях, когда Киев проигрывал России в соотношении бронетехники и важным в первую очередь было количество. Уже в следующем году количество оказываемой помощи сократилось, а в 2024 году поставок со стороны польского правительства как таковых не было, ведь передавать имеющееся западное оружие Польша не желает.