Рестрикции могут затронуть около 20 грузинских чиновников.

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Шатов Америки Мэттью Миллер объявил о планах ввести в ближайшие недели дополнительные санкции против властей Грузии. Он напомнил, что недавно американское правительство уже ввело визовые ограничения в отношении 20 грузинских чиновников.

Миллер подчеркнул, что в этот раз Вашингтон готовит новые санкции и американские власти готовы предпринять «другие меры» на фоне отказа Тбилиси от евроатлантической интеграции. Вероятнее всего, речь о новом виде рестрикций, не связанных с ограничением поездок. Стоит отметить, что санкции вводятся не против Грузии, а конкретно против представителей грузинского правительства.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не оценил такой шаг, назвав решение Соединённых Штатов Америки непонятным и бессмысленным. Парламентарий напомнил, что при президентстве Михаила Саакашвили в Вашингтоне не спешили вводить санкции, хотя его режим характеризовался более жёстким подавлением протестов.