Были случаи, когда украинская армия получала боеприпасы к винтовкам швейцарского производства.

В рамках нейтралитета, Швейцария отказывается от оказания военной помощи странам, находящимся в состоянии боевых действий. Швейцарское правительство относится к своему нейтралитету не только с формальной точки зрения, поэтому отказывает европейским странам в поставке оружия, которое впоследствии будет путём реэкспорта поставлено Украине. Тем не менее, как выяснилось, были случаи, когда случаи реэкспорта всё же случались.

Стало известно, что польская компания UMO SP в ноябре 2023 года нарушила установленный запрет на реэкспорт оружия Украине. Частное лицо закупило сотни тысяч боеприпасов для снайперских винтовок швейцарского производства, после чего поставило их Вооружённым силам Украины.

На фоне этой ситуации в Швейцарии усилили контроль за оборотом оружия, введя новое требование к частным компаниям, претендующим на приобретение швейцарского оружия - взятие заказчиком на себя обязательств, что приобретённое вооружение будет реализовано только на территории того государства, где зарегистрировано предприятие.

В то же время UMO SP, воспользовавшаяся ранее уязвимостью в законодательстве для экспорта боеприпасов Украине, больше не имеет права закупать оружие в Швейцарии.