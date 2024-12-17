Такое условие озвучила глава европейской дипломатии.

Смена правительства в Сирии по итогам многолетней гражданской войны требует пересмотра ряда внутренних и внешнеполитических вопросов. Начиная от присутствия в стране российских военных баз, заканчивая признанием международным сообществом нового сирийского правительства, члены которого во многих странах признаны участниками террористических группировок.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран-участников назвала условие, которое станет поводом для восстановления отношений с Сирией - устранение российского влияния.

По словам главы европейской дипломатии, новое сирийское правительство должно избавиться от российских военных баз в регионе, которые позволяют России осуществлять свою деятельность в Африке. Она подчеркнула, что данный вопрос был поднят нидерландским министром Каспаром Вельдкампом, который настаивает на их выводе из Сирии.

Каллас также подчеркнула, что Европейский союз уже отправил в Дамаск высокопоставленного дипломата, который должен установить контакты с новым сирийским правительством и обсудить различные внешнеполитические вопросы, в частности по поводу сохранения российских военных баз в регионе.