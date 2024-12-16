Член политбюро одной из крупнейших оппозиционных группировок сообщил о выводе российских войск из различных районов страны. Военных размещают на ключевых военных базах в Латакии.

Известно, что в Сирии размещены две ключевые российские военные базы на Ближнем Востоке - в Тартусе и Хмеймиме. При этом до падения правительства экс-президента Башара Асада российский контингент войск располагался и в других районах стран, в том числе в формате наблюдательных пунктов.

Член политического бюро группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией в России), сыгравшей основополагающую роль в свержении Асада, Камаль Лабабиди рассказал изданию Financial Times о передислокации российских войск из различных районов Сирии.

По его словам, только за последние дни не менее 400 военнослужащих были выведены из пригорода Дамаска. Их разместили на военной базе Хмеймим, скоординировав действия с сирийской оппозиции. Источник издания утверждает, что он принимал прямое участие в соответствующих переговорах, представляя сторону оппозиции.

Камаль Лабабиди также сообщил о передислокации войск, нёсших службу при посольство России в Дамаске Он добавил, что российская и сирийская сторона продолжают вести переговоры об эвакуации значительного числа военнослужащих из различных районов Сирии.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил мнение, что Россия продолжит отстаивать сохранение своего военного присутствия в Сирии. Он подчеркнул, что нет никаких признаков вывода российских войск с Ближнего Востока.