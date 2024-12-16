Об этом пишет The Guardian. ссылаясь на Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Известно, что на прошлой неделе Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан посетили с визитом страны Ближнего Востока на фоне сложившихся в Сирии перемен. При этом о прямых контактах с сирийской оппозицией речи не было, как и о планах американских чиновников посетить Сирию.

Как пишет издание The Guardian, ссылаясь на слова Энтони Блинкена, Соединённые Штаты Америки всё же установили прямой контакт с новым правительством Сирии. Американские чиновники пообщалась с представителями сирийской оппозиции от ряда группировок, в частности известной «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией в России и Соединённых Штатах Америки).

Глава внешнеполитического ведомства также допускает рассмотрение различных мер, направленных на снятие санкций с Сирии. Отмечается, что конкретные шаги в этом направлении со стороны Вашингтона зависят от действий сирийского переходного правительства.

Энтони Блинкен также подтвердил намерения оппозиции сформировать инклюзивное правительство, которое учтёт позицию всех политических сил. При таких обстоятельствах Соединённые Штаты Америки могут вынести ХТШ из списка террористов, признав законным правительством Сирии. В таком случае можно будет добиться большего дипломатического признания правительства и снятия санкций со страны.