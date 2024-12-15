Тысячи военных оставили позиции после возвращения на родину.

Украинский журналист Юрий Бутусов, являющийся главным редактором местного издания «Цензор.нет», во время эфира на своём YouTube-канале рассказал о массовом дезертирстве в 155-й бригаде Вооружённых сил Украины, названной в честь французской королевы Анны Ярославны («Анна Киевская», дочь князя киевского Ярослава Мудрого).

По его словам, данная бригада была укомплектована из мобилизованных граждан, которых буквально набрали на улицах страны. Обучение военнослужащих проходило во Франции, отчего и название подразделения (символизирует связь двух народов), но это никак не повлияло на её боеспособность. Он утверждает, что после прибытия на родину почти тысяча подготовленных на французских территориях военных попросту самовольно оставили воинскую часть, вернувшись домой. Примечательно, что оснащена бригада была западным оружием: танками Leopard 2, колёсными танками AMX-10RC, самоходными артиллерийскими установками CAESAR, бронетранспортёрами VAB и другим вооружением иностранных образцов.

При этом Бутусов акцентирует внимание на том, что командиром был компетентный офицер, которому попросту не дали времени сплотить коллектив. В конечном итоге командир был снят с должности и обвинён в провалах на поле боя, а на его место назначат другого.

Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая уже говорила, что по прибытию в зону боевых действий состав 155-й бригады использовали для пополнения потрёпанных в бою бригад без проведения предварительного боевого слаживания. Она обратила внимание на такое явление, как «бригады-зомби», которые оснащаются на Западе и используются военным руководством для пополнения других подразделений, существуя лишь на бумаге.