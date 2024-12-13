Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп планирует использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию
Американский политик пообещал не отступать от своих планов по урегулированию конфликта.

С недавних пор новоизбранный американский президент Дональд Трамп признал, что российско-украинский конфликт приоритетнее ситуации на Ближнем Востоке, а решить его будет гораздо сложнее, чем он думал изначально. Тем не менее, от своих планов американский политик не отказывается и обещает завершить оба военных конфликта.

В интервью Time новоизбранный американский президент заявил, что планирует достичь мирного соглашения между Украиной и Россией путём давления на Москву. По его словам, он использует поддержку Киева со стороны Соединённых Штатов Америки как рычаг давления на Россию. Вероятнее всего, как уже говорил Трамп ранее, он постарается усадить обе стороны за стол переговоров на ультимативных условиях: отказ Киева от переговоров означает прекращение поставок оружия, отказ Москвы от переговоров означает усиление поставок оружия.

Отвечая на вопрос, готов ли он бросить Украину, американский политик подчеркнул, что хочет достичь соглашения и единственный способ для этого - не отступать.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже говорил, что в Москве готовы изучить предложение Дональда Трампа по Украине, если он настроен серьёзно, но изучить - не означает согласиться.

#россия #украина #сша #дональд трамп
5
Показать комментарии (5)
Bloomberg: Россия почти согласовала с Сирией сохранение своих военных баз
США успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Long Range Hypersonic Weapon
Средняя цена на автомобили в России в конце осени увеличилась на 0,7%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
22
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
11
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
1
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
13
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
3
GALAX выпускает новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER 3X
1
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
5
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
10
Появились кадры демонстрации работы российской БМПТ «Терминатор» в зоне СВО
+
Отвечать на голосовые сообщения станет удобнее и быстрее благодаря новой функции WhatsApp
1
В Норвегии построят первый в мире судоходный морской тоннель
+
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
+
В Киеве заявили о готовности к переговорам с Москвой, но без компромиссов
11
Brabus представил три обновленных модели Mercedes-AMG: купе GT, седан C 63 и кроссовер GLC 63
1
Первое в России производство лопастей для ветрогенераторов будет запущено уже в этом месяце
2
В России стартовало производство новых гражданских грузовиков на базе военной автомобильной техники
+
Nvidia раскрывает детали трассировки лучей в Indiana Jones and the Great Circle
3
Wildberries & Russ представила новый бренд RWB, который обеспечит расчеты в рублях в обход SWIFT
+
Автомат Калашникова признали на Западе величайшим оружием всех времен
+

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
3
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
4
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
16
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
50
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
11
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
5
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
12
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
7
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
12:15
А не пофигу ли с кем контактировать.Главное чтобы у нас ж в тепле была Так что Бородачи нам вполне подойдут,если они договороспособны.а судя по всему это так.А если они вред будут Израилю приносить то...
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
ebatorуа
12:15
5 махов-это не гиперзвук.
США успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Long Range Hypersonic Weapon
Andrew Popov
12:11
Укропо-навальновская шлюха, опять истерика?))) Выпей галоперидолу. А лучше прими яд и убейся об стенку.
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
Andrew Popov
12:06
Слава Дуркаїні Хероям саван ! Уркаїна це Євжопа !
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
Чато-----Бот
12:06
О5 одно нытьё от олимпийского Данте. А может, он таким макаром намякивает, чтобы хоть кто-то его пожалел и таки подарил ему сосольку Xbox?
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
FelsheR-zzzzz
12:05
РФ какая разница с кем, где-то там на аравийском полуострове контактировать? Понабежавшие с гор бородачи, как показал Афганистан - получше "законно и свободно избранных" клоунов.
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
Тимур Вихарев
12:03
Точно, это я и имел в ввиду, спасибо)
Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
Чато-----Бот
12:02
И? Перемога чi зрада? Або просто самоавансирование пендосами своей возможной могутности?
США успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Long Range Hypersonic Weapon
DIP32
12:01
Французский посол в Киеве: Франция продолжит поставку дальнобойных ракет SCALP Украине, но их мало
Andrey Kovalchuk
12:00
"Геометрической" может только прогрессия. То, что вы написали, по-русски будет "экспоненциальный спад"
Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем