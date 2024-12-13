Американский политик пообещал не отступать от своих планов по урегулированию конфликта.

С недавних пор новоизбранный американский президент Дональд Трамп признал, что российско-украинский конфликт приоритетнее ситуации на Ближнем Востоке, а решить его будет гораздо сложнее, чем он думал изначально. Тем не менее, от своих планов американский политик не отказывается и обещает завершить оба военных конфликта.

В интервью Time новоизбранный американский президент заявил, что планирует достичь мирного соглашения между Украиной и Россией путём давления на Москву. По его словам, он использует поддержку Киева со стороны Соединённых Штатов Америки как рычаг давления на Россию. Вероятнее всего, как уже говорил Трамп ранее, он постарается усадить обе стороны за стол переговоров на ультимативных условиях: отказ Киева от переговоров означает прекращение поставок оружия, отказ Москвы от переговоров означает усиление поставок оружия.

Отвечая на вопрос, готов ли он бросить Украину, американский политик подчеркнул, что хочет достичь соглашения и единственный способ для этого - не отступать.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже говорил, что в Москве готовы изучить предложение Дональда Трампа по Украине, если он настроен серьёзно, но изучить - не означает согласиться.