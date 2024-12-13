Он считает, что это приведёт к большей эскалации.

Известно, что в ноябре после очередного массированного обстрела украинских территорий Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция приняли решение снять ограничения на удары вглубь российских территорий своим ракетным вооружением. Как итог, украинская армия получила возможность применять имеющиеся западные ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP-EG для нанесения ударов по военным объектам непосредственно на российских территориях.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп в интервью изданию Time, которое признало его человеком года, заявил, что категорически не согласен с решением действующего американского президента Джо Байдена снять ограничение Вооружённым силам Украины на удары вглубь российских территорий американскими ракетами ATACMS.

По мнению американского политика, такое решение лишь привело к дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта. Он добавил, что ситуация крайне нестабильная. Наиболее опасным в этом конфликте Трамп считает пуски американских ракет по российским территориям с разрешения Байдена: «Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».