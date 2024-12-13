Не все члены североатлантического альянса готовы выполнить такое требование, поэтому дискуссии продолжаются.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что европейские страны-участники НАТО рассматривают возможность повышения оборонных расходов до уровня 3% от ВВП. Текущий уровень составляет 2% от ВВП, но даже его далеко не все европейские страны в состоянии поддерживать, хотя после 2022 года значительная часть государств всё же уделила этому требованию должное внимание.

Отмечается, что по этому поводу имеются сильные разногласия, поскольку решение об увеличении оборонных расходов окажет сильное давление на напряжённые национальные бюджеты стран-участников североатлантического альянса. По данным издания, рассматривается возможность, при которой повышение расходов будет неполным: в краткосрочной перспективе речь идёт о 2,5% от ВВП, но к 2030 году все страны-участники военного блока доведут военное финансирование до 3%.

Financial Times сообщают, что данный вопрос будет окончательно согласован предстоящем в 2025 году в Нидерландах саммите НАТО.

Однако некоторые страны уже дали понять, что не смогут нарастить оборонные расходы. Высокопоставленный британский военный рассказал Financial Times, что требование о 2,5% ВВП для Лондона невыполнимо. В то же время Италия, чьи расходы на оборону не составляют даже 2%, может выполнить текущее требование по финансированию оборонного сектора только к 2028 году.

Положительное решение может получить поддержку новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал членов НАТО увеличить оборонные расходы, если они хотят рассчитывать на защиту Соединённых Штатов Америки.