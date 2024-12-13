Стоимость соглашения составляет около 13 миллиардов долларов.

Издание Reuters пишет, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» и индийская Reliance заключили контракт на поставку российской нефти, который будет действовать в течение следующих десяти лет. В рамках достигнутой договорённости российская нефть будет ежедневно поставляться объёмом 500 тысяч баррелей на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в городе Джамнагар, откуда нефтепродукты будут продавать местным и европейским компаниям.

Как отмечает издание, подписанное соглашение составляет около 0,5% от всех международных поставок нефти, а его стоимость оценивается в 13 миллиардов долларов. Всё это ещё больше укрепит сотрудничество между Россией и Индией в сфере энергетики, ведь теперь доля российской нефти в стране составит больше трети от всех поставок.

Индийская компания в комментарии Reuters подтвердила, что работает с международными партнёрами над поставками нефти, в частности с компаниями из России. При этом все сделки основаны на рыночных условиях.

Reuters указывают на серьёзную конкуренцию между нефтедобывающими компаниями за долю на индийском нефтеперерабатывающем рынке, который является одним из самых быстрорастущих рынков энергоносителей. Примечательно, что ещё в 2022 году ряд иностранных изданий, в том числе Bloomberg, писали об отказе Индии от российской нефти из-за опасений попасть под вторичные санкции.