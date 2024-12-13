Новоизбранный американский президент не поддерживает идею приглашения Украины в НАТО, но допускает отправку европейских войск для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во время встречи 7 декабря в Париже новоизбранный американский президент Дональд Трамп предложил Эмманюэлю Макрону и Владимиру Зеленскому разместить на территории Украины военных из Европы, чтобы они контролировали соблюдение режима прекращения огня, когда его удастся установить.

По данным издания, американский политик дал понять, что не поддерживает приглашение Украины в НАТО, но считает необходимым появление сильной, хорошо вооружённой украинской армии, которая вместе с европейскими военными сможет сдерживать Россию. При этом новоизбранный американский президент желает, чтобы Европа отыгрывала большую роль в поддержке Киева. По этой причине рассматривается присутствие именное европейских войск, а не американских, которые и так размещены в Европе.

Один из собеседников The Wall Street Journal, осведомлённый о результатах встречи между тремя президентами, также сообщает о призыве Трампа к европейцам сделать больше для того, чтобы Китай мог оказать давление на Россию и уговорить её сесть за стол переговоров на его условиях. Обсуждалось и введение дополнительных пошлин для Китая, если Пекин откажется содействовать Западу.

Что касается присутствия европейских военных, стоит напомнить, что российское мирное предложение исключает возможность размещения на украинских территориях иностранных военных баз или контингента войск. Аналогичное требование выдвигается к поставкам оружия, которые должны быть прекращены.