Учитывая, что фактически Вашингтон не теряет с этого ничего, такой исход маловероятен.

Известно, что страны «Большой семёрки» (G7) реализуют программу по выделению Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов. Доля Соединённых Штатов Америки в этом займе составляет 20 миллиардов долларов. Издание The New York Times ранее писало, что теоретически новоизбранный американский президент Дональд Трамп может выйти из этих обязательств, аннулировав американскую долю кредита.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен в интервью Bloomberg высказалась на этот счёт, подтвердив, что Вашингтон уже направил 20 миллиардов долларов в фонд финансового посредника, который создан для кредитования нужд Украины. И, судя по её словам, данный процесс необратим.

По словам американского министра, в этом кредите Соединённые Штаты Америки фактически не используют деньги американских налогоплательщиков, поэтому Трамп вряд ли откажется от данных обязательств. Она напомнила, что выплата займа осуществляется за счёт чрезвычайных доходов, заработанных бельгийским депозитарием Euroclear от замороженных российских активов. В случае же, если Вашингтон откажется от своих обязательств, Украина все равно получит 30 миллиардов долларов от других стран.

Издание The New York Times также упоминало, что новая американская администрация может и не отказаться от выделения 20 миллиардов долларов в качестве займа, поскольку ущерба американской экономики от такого решения нет, а Республиканская партия в целом не против подобного формата помощи.