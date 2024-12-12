Украинские власти отвергли получение такого запроса.

Ещё летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал о незаинтересованности сторон российско-украинского конфликта устанавливать режим прекращения огня в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что обе стороны считают такое решение негативным для них, ведь оно даст противнику возможность перегруппироваться и вступить в бои с новыми силами.

В этот раз глава венгерского правительства сообщил о своём предложении Киеву по перемирию на Рождество в обмен на масштабный обмен военнопленными. По его словам, Владимир Зеленский отверг такое предложение.

«Мы сделали все, что могли», - заключил Орбан.

Советник украинского президента Владимир Литвин прокомментировал заявление Виктора Орбана, заверив, что никаких предложений от венгерской стороны не поступало. Он подчеркнул, что Киев продолжает вести переговоры для проведения значительного обмена военнопленными до конца. Тем не менее, как утверждает он, Венгрия не была уполномочена ни на какие мирные инициативы, а достижение мира возможно на справедливых условиях и при предоставлении надёжных гарантий безопасности.

Ранее Виктор Орбан проводил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, на которым обсуждал Украину и российско-венгерские отношения.