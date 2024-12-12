Такой способ противодействия дронам куда эффективнее и дешевле, чем современные системы противовоздушной обороны.

Появление беспилотных летательных аппаратов, как одного из вооружений для обстрела территорий противника, стало дешёвым способом истощения запасов дорогостоящих ракет-перехватчиков. И игнорировать ударные дроны нецелесообразно, ведь при достижении цели они нанесут гораздо больше ущерба. При таких обстоятельствах возникла необходимость в дешёвом и эффективном оружии, способном к противостоянию ударным дронам.

Министерство обороны Великобритании отчиталось о испытаниях на полигоне Реднор в центральном Уэльсе, в ходе которых британские военные отработали применение лазерного оружия для поражения воздушных целей при помощи инфракрасного луча, направленного на цель благодаря датчикам и системе отслеживания.

Лазерная установка была размещена на бронетранспортёре Wolfhound, что фактически обеспечило её мобильность, как одной из составляющих противовоздушной обороны страны. Отмечается, что боеприпасы у лазерного оружия практически не ограничены, поэтому лазер позволяет эффективно и дёшево поражать воздушные цели противника. Учитывая, что установка мобильная, некоторое количество групп может достаточно быстро перемещаться и поражать ударные беспилотники. Такая практика не является необычной, но традиционно военные использовали стрелковое оружие или средства противовоздушной обороны, стоимость которых порой превышает себестоимость вражеского дрона.

В разработке британского лазерного оружия принимают участие местные компания и Департамент оборонного оборудования и поддержки Соединённых Штатов Америки.