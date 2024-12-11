В него входят различные услуги, оборудование, комплектующие и модификации для самолётов.

Известно, что на вооружение Военно-воздушных сил Украины поступило как минимум две партии американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Речь идёт об около двадцати единиц авиационной техники, которая прошла капитальный ремонт. Тем не менее, в вопросе модернизации или ремонте самолётов Киев полагается исключительно на Запад, причём не столько на страны-доноры самих F-16, сколько на Соединённые Штаты Америки, где эти комплектующие производятся местными компаниями.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки объявил об удовлетворительном решении насчёт продажи Украине услуг по обслуживанию F-16. Общая стоимость пакета услуг составляет 266,4 миллионов долларов.

Список заказанных Киевом услуг и оборудования:

подготовка персонала и оборудование для обучения;

ручное устройство для заполнения, предназначенное для безопасного приёма, хранения и передачи данных между совместимым криптографическим и коммуникационным оборудованием AN/PYQ-10 (SKL);

запасные комплектующие к самолётам и их двигателям;

программа по совершенствованию компонентов двигателя;

модификации и техническая помощь;

поддержка ремонта, восстановления и обслуживания авиационной техники, включая расходные материалы и принадлежности;

технические и логистические услуги американского правительства и связанных с исполнением контрактов на обслуживание подрядчиков.

На текущий момент Военно-воздушные силы Украины применяют F-16 исключительно для защиты воздушного пространства, но в будущем на авиацию могут возложить и ударные функции.