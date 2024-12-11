Сдержат ли они своё обещание - непонятно, ведь ситуация действительно сложная.

После того, как режим свергнутого сирийского президента Башара Асада пал, встал вопрос о том, какой дальнейшей будет внутренняя и внешняя политика Сирии. Помимо того, что пришедшей к власти оппозиции необходимо объединить все конфессии и страну в целом, немаловажным является вопрос территориальных границ Сирии, которая утратила в 2012 году контроль над рядом международно признанных территорий, так и не сумев их вернуть.

Представитель политуправления оппозиции Сирии в комментарии катарскому изданию «Аль-Джазира» заявил, что новое правительство будет стремиться восстановить территориальную целостность сирийского государства. По его словам, новые власти не допустят разделения сирийского государства или выхода части территорий за пределы влияния Дамаска.

Заявление было сделано на фоне беспрепятственного занятия оппозиционными силами города Дейр-эз-Зор, откуда были выбиты остатки правительственных сил и сирийские курды. Зелёный цвет - под контролем оппозиционных сил, красный - российские военные базы, жёлтый - сирийские курды, синий - аннексированный Израилем участок Голанских высот и буферная зонаЧто касается амбиций Сирии по восстановлению территориальной целостности, вопрос является крайне непростым, ведь сирийские курды, традиционно занимающие территории на востоке, находятся во влиянии Соединённых Штатов Америки, которые не допустят их полного разгрома. В то же время есть Израиль, который аннексировал район Голанских высот и твёрдо заявил о готовности перейти в состояние войны, если оппозиция попробует отвоевать их участок региона.