Сами ракеты будут переданы Россией.

В ноябре стало известно о наличии у российской армии гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», которая уже прошла боевые испытания. Известно, что во второй половине 2025 года ракетный комплекс разместят на территории Белоруссии, а Минск сам будет определять цели, по которым возможно применение гиперзвуковых ракет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал данную информацию, заявив, что в пусковая установка будет белорусская. По его словам, во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он дал понять, что у белорусских предприятий достаточно компетенции для создания собственной пусковой установки и даже ракеты. Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) как раз таки и занялся производством белоруской установки для «Орешника».

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на наличие возможности создать собственную ракету, Минск делать этого не будет, поскольку на это понадобятся огромные деньги. В то же время Россия готова поставить свои ракеты, базируемые на белорусских наземных пусковых установках.

Размещение российских ракет средней дальности в Белоруссии является ответом Москвы на решение Соединённых Штатов Америки по размещению в 2026 году гиперзвуковых зенитных ракет SM-6, крылатых ракет средней дальности BGM-109 Tomahawk и экспериментальных гиперзвуковых вооружений, которые обладают дальностью поражения больше, чем уже имеющиеся в Европе.