Последствия ограничений ощутимы уже сейчас.

Ещё в июле 2023 года Китай начал контролировать импорт комплектующих, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов, учитывая их активное применение в зонах боевых действий. Впоследствии меры лишь ужесточались, но, как пишет издание Bloomberg, всё это могло быть лишь «прелюдией» и более масштабные ограничения будут развёрнуты уже в 2025 году.

По данным издания, китайские производители начали ограничивать экспорт в Соединённые Штаты Америки и страны Европы ключевых комплектующих для производства беспилотников. Речь идёт в частности о двигателях, аккумуляторах и полётных контроллеров, объёмы поставок которых либо сокращены, либо вовсе прекращены.

Отмечается, что такая ситуация может отразиться на обороноспособности Вооружённых сил Украины, которые отражают атаки при помощи дешёвых беспилотников.

Источник Bloomberg предполагает, что в 2025 году контроль будет усилен вплоть до процесса одобрения лицензий на использование закупаемых комплектующих. Не исключается, что китайское правительство заставит местные компании информировать их о планах по экспорту комплектующих, чтобы держать любые поставки важных деталей под своим контролем.

За последнее время Китай усилил санкций в отношении Соединённых Штатов Америки. Связано это с предстоящим в январе возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который уже анонсировал введение 10-процентных пошлин на импортируемые в штаты китайские товары.