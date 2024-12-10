В Еврокомиссии объяснили, что свергнувшая правительственные силы оппозиция состоит из террористических организаций.

В ближайшее время в Сирии сформируют новое инклюзивное правительство, куда войдут все представители оппозиционных сил, принимавших участие в гражданской войне. Нюанс в том, что некоторые оппозиционные движения признаны террористическими организациями в ряде стран, в частности в России, Соединённых Штатах Америки и странах Европейского союза. В связи с этим вопрос признания нового правительства остаётся актуальным.

Представитель Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни прокомментировал вопрос налаживания контактов с сирийской оппозиции, опровергнув такие намерения. По его словам, такие оппозиционные группировки, как «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией), внесены в список террористических организаций Европейского союза, который действует на территории всех стран-участников.

Для того, чтобы наладить отношения с новыми властями Сирии, необходимо вывести оппозиционные движения из списка террористических организаций, а это требует поддержки всех стран-участников. Ануар Эль-Ануни подчеркнул, что в Брюсселе будут отслеживать не только слова, но и действия, которые предпримет сирийская оппозиция. В конечном итоге будет принято решение о том, налаживать контакты с новым правительством или нет.

«Пока преждевременно спекулировать о возможных дальнейших шагах», - добавил европейский чиновник.

В Европейской комиссии также не планируют пересматривать санкции, введённые против Сирии в 2011 году. Ведомство также рассчитывает, что большая часть находящихся в Европейском союзе сирийских беженцев будет счастлива вернуться обратно в Сирию.