Новый санкционный пакет включал в себя положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России.

Страны Европейского союза продолжают работать над усилением антироссийских санкций. Согласование санкционных пакетов требует длительных обсуждений, учитывая, что планируемые к введению рестрикции должны быть эффективными и в то же время не сильно задеть европейские интересы, иначе государства попросту к ним не присоединятся. Всего сейчас Европейский союз ввёл против России 14 санкционных пакетов.

Издание Politico, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов, пишет, что страны Европейского союза не смогли согласовать 15-й пакет антироссийских санкций из-за наложенного Литвой и Латвией вето. Отмечается, что вето налажено не из добрых побуждений, а наоборот - недостаточных рестрикций, которые ставят под сомнение достаточность санкционного пакета.

По данным издания, балтийские страны не поддержали новые санкции из-за того, что они включали в себя положение, позволяющее западным компаниям продолжать работать на территории в России. Пункт критикуется, поскольку его ввели ещё в 2022 году, отсрочив решение о запрете деятельности западных компаний на российских территориях. За это время бизнес должен был воспользоваться предоставленной возможностью и прекратить свои финансовые операции в России. Однако некоторые компании воспользовались пунктом «не по назначению» и продолжили работать в стране без сокращения присутствия.

Тем не менее, как рассказывает один из источников Politico, мнение Литвы и Латвии пообещали учесть при согласовании 16-го пакета антироссийских санкций. Сейчас, вероятнее всего, всё останется без изменений.

Следующее обсуждение 15-го пакета антироссийских санкций состоится уже 16 декабря. В таком случае объявление новых санкций произойдёт не раньше января 2025 года.