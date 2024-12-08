Наращивание военного бюджета связано с вызовами со стороны России, Китая и КНДР.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния объявил о запланированном в 2025 году повышении Пентагоном расходов на оборону до 841 миллиарда долларов. В этом году на оборону Вашингтон потратил 824 миллиарда долларов.

По словам американского министра, в следующем году Пентагон будет тратить на 100 миллиардов долларов больше, если сравнивать с показателем в 2021 году. Он подчеркнул, что из-за необходимости поддержки военного потенциала страны и значительными вызовами, которые поступают со стороны России, Китая и Северной Кореи, является необходимым установление рекордного уровня финансирования министерства обороны.

Ллойд Остин считает, что такой порог оборонных расходов позволит гарантировать сохранение Соединёнными Штатами Америки своего первенства в военной мощи.

Примечательно, что на момент 2021 года около 72% из 3,5 миллионов федеральных служащих находились на должности, связанной с национальной обороной. В то же время на Государственный департамент (министерство иностранных дел) приходится лишь 1% федеральных служащих.