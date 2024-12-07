Об этом он сообщил в письме Конгрессу.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден направил письмо Конгрессу, в котором проинформировал законодательный орган о количестве размещённых за пределами страны американских военнослужащих. Служебное письмо было распространено пресс-службой Белого дома. Подобные уведомления направляются на регулярной основе в июне и декабре.

На территории стран-участников НАТО в Европе расположено около 80 тысяч американских военных. Отмечается, что делается это для «успокоения союзников и сдерживания России». Стоит отметить, что озвученная цифра достаточно небольшая и особо не изменилась после 24 февраля 2022 года. Рекордное количество американских военных в Европе было в 1957 (391,8 тысячи человек личного состава) и 1984 (321,6 тысячи человек личного состава) годах.

Помимо этого действующий американский президент отчитался о проведении антитеррористических операций против террористических группировок «Исламское Государство» (ИГ, ИГИЛ)* и «Аль-Каида»*. Операции проводят в Ираке, Сирии, Иордании, Ливане, Йемене, Сомали, Джибути и Кении. В Иордании численность американских войск доходит до 3,942 человек, а в Ливане - 99 человек. В других странах численность контингента войск не уточняется.

Ещё 2 тысячи военнослужащих действуют в Саудовской Аравии, защищая американские интересы от «враждебных действий Ирана и поддерживаемых им группировок».

*Признаны запрещёнными организациями на территории России.