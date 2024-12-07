Правительственные силы потеряли тысячи квадратных километров территорий, а активизировавшиеся на юге силы имеют цель идти на Дамаск.

Всего за почти две недели оппозиционные силы в Сирии смогли установить контроль над тысячами квадратных километров сирийских территорий, вытеснив правительственные силы. Ещё недавно была новость о том, как повстанцы заставили сирийских военных отступить из города Хама, а уже вчера повстанческие силы подошли к окраинам города Хомс (находится в пятидесяти километрах позади Хамы). Ситуация не казалась бы такой критической, если бы не активизировавшиеся на юге повстанческие группировки, которые находятся всего в сорока километрах от Дамаска и активно привлекают на сторону дезертировавших сирийских военнослужащих. Карта гражданской войны в Сирии. Южное направление на момент 7 декабря 2024 года

Зелёный цвет - повстанческие силы, красный - правительство Башара АсадаИздание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что чиновники из Египта и Иордании предлагают президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну, сформировав правительство в изгнании за её пределами.

По данным издания, ещё в пятницу сирийский президент оставался в Дамаске, хотя на прошлой неделе из страны выехали в Россию его жена и дети. Отмечается, что Асад просил Турцию вмешаться и отдать приказ повстанческим силам остановиться, а также обращался за военной поддержкой к Египту, Иордании, Ираку и Объединённым Арабским Эмиратам. Оружие ему не дали, но по-дружески посоветовали бежать из страны.

Не исключено, что если текущие тенденции с наступлением повстанческих сил сохранятся, то уже в ближайшие сутки на поле боя будет решена судьба официального Дамаска. В Турции настаивают на «политическом решении», под которым имеется ввиду сохранение территориальной целостности Сирии уже под другим правительством.