Представитель Сил обороны юга Украины утверждает, что подготовки к серьёзному наступлению нет, но разведка боем присутствует.

Известно, что сейчас административные границы Херсонской области контролируются следующим образом: правобережье - под контролем украинской стороны, левобережье - под контролем российской стороны. В последнее время всё чаще распространяются заявления о планах одной из сторон высадиться на противоположный берег Днепра: в августе о таких планах со стороны Вооружённых сил Украины говорил Владимир Сальдо, а сейчас об аналогичных намерениях у российской армии сообщает глава украинской военной администрации в Николаеве Виталий Ким.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин прокомментировал данные опасения, допустив форсирование российскими военными реки Днепр, но при этом не говоря о признаках серьёзного наступления. Он утверждает, что у российской армии имеется триста лодок, на каждую из которых можно посадить пять штурмовиков. Однако никаких оборудованных переправ для переправки военной техники на данный момент нет, а подготовка к полномасштабной наступательной операции не останется незамеченной.

По словам украинского офицера, сейчас попытки российской армии форсировать Днепр больше похожи на разведывательно-поисковые действия. Он признал, что российские военные предпринимают попытки высадиться на островах в Херсонской области, в частности недавно была речь об операциях на острове Забич и у Антоновского моста.

В то же время Волошин акцентирует внимание, что ещё полтора месяца назад Россия не проявляла никакой активности на вышеперечисленных островах.