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Nacvark
Министр обороны Нидерландов признал необходимость серьёзных уступок со стороны Киева
Нидерландский министр согласится с тем, что Украина проигрывает на поле боя.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс высказался на счёт ситуации в зоне боевых действий, признав, что Украина проигрывает в российско-украинском конфликте, а Киеву придётся пойти на значительные уступки во время мирных переговорах.

По словам нидерландского министра, результаты президентских выборов в Соединённых Штатах Америки перевернули ситуацию, поскольку новоизбранный американский президент Дональд Трамп выступает за решение конфликта переговорным путём и готов заставить обе стороны сесть за стол переговоров. Нюанс в том, что Киев находится в более слабой позиции, нежели Москва, поэтому уступки со стороны Украины могут быть значительными.

Брекельманс акцентирует внимание на том, что по итогам российско-украинского конфликта жизнь в Европе серьёзно изменится.

Очевидно, что на фоне таких заявлений возникает вопрос, чем же готовы Нидерланды помочь Украине, чтобы усилить позицию Киева. Однако Рубен Брекельманс лишь подтвердил, что Амстердам не собирается наращивать заложенные в государством бюджете средства для оказания военной помощи Киеву. Он объясняет, что даже если у его ведомства будет больше доступных денег на эту цель, осуществить поставки немедленно все равно не получится.

#украина #нидерланды
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