При этом маловероятно, что средства Киев получит сразу.

Известно, что в конце октября страны «Большой семёрки» (G7) окончательно согласовали выделение Украине займа на 50 миллиардов долларов, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов и не отразится на государственном долге страны. Основными заёмщиками являются Соединённые Штаты Америки и Европейский союз, которые планируют внести свой вклад в заем по 20 миллиардов долларов с каждой стороны.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона и Брюсселя имеется план по быстрой передаче средств Украине. Он добавил, что уже в ближайшие недели американские и европейские деньги будут отправлены Киеву.

По словам американского чиновника, таким образом Запад хочет убедиться, что у Украины имеются все деньги и ресурсы, необходимые для поддержки её экономики и обороны. За эти средства страна сможет покрывать дефицит государственного бюджета и закупать системы противовоздушной обороны, ракеты-перехватчики, бронетехнику или боеприпасы.

Однако маловероятно, что Блинкен говорил о получении Киевом всех 50 миллиардов долларов уже в ближайшее время. Страны действительно могут найти средства и зарезервировать их для Украины, но их передача, вероятнее всего, будет в виде траншей, как и было всё время до этого. Как уже упоминалось ранее, начать процесс передачи средств Запад планирует до конца текущего года.