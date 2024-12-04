Планировалось, что они пройдут с 4 по 5 декабря.

Планировалось, что с 4 по 5 декабря 2024 года в Вашингтоне состоится встреча Консультативной группы по ядерным вопросам с участием американских и южнокорейских чиновников, а после пройдут учения между Соединёнными Штатами Америки и Южной Кореей. Однако было объявлено, что все запланированные мероприятия откладываются на неопределённый срок.

Официально причина не была озвучена, но происходит всё это на фоне введения в Южной Корее военного положения (было оперативно отменено по решению парламента и кабинета министров), имеющего политические причины.

Как пишет издание Yonhap, ссылаясь на источник в лице представителя Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, все манёвры откладываются до момента следующего уведомления.

Примечательно, что на фоне сложившейся в Южной Кореи ситуации был также отменён визит премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который намеревался вскоре посетить Сеул. Сейчас власти стран согласовывают новую дату визита. Нюанс в том, что существует серьёзный риск отставки южнокорейского президента Юн Сок Ёль или его импичмента оппозиционной Демократической партией, имеющей большинство в парламенте.