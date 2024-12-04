Юн Сок Ёль, воспользовавшись своими полномочиями, пытался подавить «мятеж», но сам был в нём обвинён.

Вчера президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, которое последний раз вводилось ещё в 1980-х годах. Официальной причиной объявления особого правового режима стала, якобы попытка просеверокорейских антигосударственных сил совершить «мятеж», которую в Сеуле хотели искоренить путём защиты конституционного порядка. В конечном итоге южнокорейский президент отдал приказ военным заблокировать проход в парламент, где оппозиционные депутаты пытались проголосовать за отмену военного положения. После того, как им всё же удалось это сделать, южнокорейское правительство и президент были вынуждены отменить военное положение.

В конечном итоге Демократическая партия страны, представляющая оппозицию, потребовала от Юн Сок Ёль подать в отставку. В противном случае оппозиционные силы, имеющие большинство в парламенте, выдвинут южнокорейскому президенту импичмент в связи с «серьёзным актом мятежа». В правящей партии «Сила народа» уже успели извиниться за действия Юн Сок Ёля, перенеся всю вину за введение военного положения на министра обороны Ким Ён Хён, который якобы предложил президенту такую идею.

Примечательно, что введением военного положения южнокорейский президент пытался решить проблему с объявлением Демократической партией импичмента сотрудникам прокуратуры, а также блокированием принятия поправок в государственный бюджет. По всей видимости, Юн Сок Ёля счёл такие действия блокированием работы органов правосудия и бюджетного планирования, но его авантюра с военным положением провалилась, и теперь он сам рискует попасть под импичмент. Очевидно, что если в стране пройдут досрочные президентские выборы, партия «Сила народа», в которую входил южнокорейский президент, не будет иметь шансов их выиграть.