Силы стран находятся в непосредственной близости от друг друга, а обстановка продолжает оставаться нестабильной после многолетнего перемирия.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер в ходе очередного брифинга заявил, что американские военные задействовали горячую линию связи, установленную с Россией, чтобы коммуницировать в условиях сложившейся ситуации в Сирии.

По словам американского чиновника, Командующий Совместной объединённой оперативной группой (в рамках операции «Непоколебимая решимость») прибег к такой мере, чтобы обеспечить открытость линий связи. Связано это с тем, что действия американских и российских сил происходят в довольно непосредственной близости.

Патрик Райдер подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности данных каналов связи, но у России и Соединённых Штатов Америки достаточно развитый механизм коммуникации, который позволяет исключать возможные просчёты. Он также заверил, что Пентагон поддерживает связь со всеми странами региона, отслеживая развитие ситуации.

Ранее правительство Соединённых Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление касаемо событий в Сирии, призвав все стороны к деэскалации и защите гражданского населения. Западные страны настаивают на политическом урегулировании конфликта в рамках Резолюции №2254 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).