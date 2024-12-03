Основная задача украинских военных заключается в том, чтобы удержать участок подконтрольных территорий в Курской области.

После нескольких манёвренных прорывов российской армии на подконтрольном Вооружённым силам Украины участке в Курской области бои приобрели более позиционный характер, как и в основной зоне боевых действий. В связи с этим темпы продвижения замедлились, а украинские военные продолжают держаться за любой клочок земли, что не скажешь о ситуации на Донбассе. Примечательным является то, что на этом направлении военные имеют авиаподдержку (особенно в августе), западную бронетехнику и высокую активность беспилотных летательных аппаратов, которые даже снабжали многотысячную украинскую группировку войск в Ольговском лесу до определённого момента.

Британское издание BBC провело беседу с рядом украинских военнослужащих, пребывающих в Курской области, чтобы выяснить, зачем Вооружённые силы Украины уделяют такое внимание данному направлению. Как выяснилось, главной задачей, поставленной командованием, является попытка удержать максимально возможный участок российских территорий, чтобы использовать его в переговорах после инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Один из военнослужащих по имени Павел рассказывает, что командование поставило именно такую задачу. Он акцентирует внимание на том, что подконтрольный участок в Курской области должны на что-то обменять, но на что - никто не знает. Другой военный по имени Вадим также объясняет, что главной задачей является не захват, а удержание уже захваченного. При этом часть военных признаёт, что им следовало бы находится на Донбассе, а не рассредоточивать силы здесь.

В то же время украинские военные жалуются журналистам BBC на хроническую усталость, недостаток сна, отсутствие ротаций и необходимого вооружения. Ко всему этому добавляются непрекращающиеся бомбардировки. Ранее упомянутый военный Павел выразил мнение, что отступление украинских войск с позиций продолжится: «Это всего лишь вопрос времени».

Нюанс в том, что российские официальные лица отвергали возможность переговоров с Украиной до тех пор, пока украинская армия сохраняет присутствие в Курской области.