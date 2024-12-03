Всё в рамках пакете военной помощи на $725 млн.

Известно, что Соединённые Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Вооружённых сил Украины. Его общая стоимость составляет 725 миллионов долларов. На эти средства будет изъято вооружение со складов американской армии, которое направят Украине, а ему на замену закажут новое.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл, какое вооружение будет отправлено украинской армии.

По его словам, с настоящего момента и до середины января (до вступления в должность новоизбранного американского президента Дональда Трампа) Пентагон обеспечит поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч дополнительных ракет и других критически важных вооружений, в частности противопехотных мин и средств противодействия беспилотным летательным аппаратом.

Не уточняется, о каких ракет идёт речь, но очевидно, что стоит иметь ввиду боеприпасы для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Другой вопрос, в том какие именно боеприпасы - малого радиуса действия (GMLRS, GLSDB) или более широкого (ATACMS).

Помимо этого Салливан сообщил о распоряжении американского президента Джо Байдена ввести новую серию антироссийских санкций.