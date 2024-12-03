Турецкая сторона акцентирует внимание, что к текущей ситуации привело отношение правительственных сил к оппозиции.

Повстанческие силы продолжают наступательные действия на северо-западе Сирии, оттесняя как правительственные силы, так и курдскую армию. Несмотря на активизацию сирийского правительства, повстанцам удалось установить полный контроль над городом Алеппо и расширять своё присутствие в небольших населённых пунктах.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам совместной конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что мнение о попытке иностранного вмешательства в ситуацию в Сирии является ошибочным. По его словам, наступление повстанцев, в результате которого правительство Башара Асада потеряло контроль над значительной частью территорий, вызвано неспособностью официального Дамаска вести переговоры с оппозиционными силами.

Фидан объясняет, что отсутствие переговоров между правительством и оппозицией привело Сирию в нынешнее состояние. Он считает ошибкой игнорирование «законных требований», озвученных повстанцами.

Хакан Фидан призвал Башара Асада примириться с собственным народом и оппозиционными силами, подчеркнув, что Турция не желает эскалации в гражданской войне. Он отметил готовность Анкары внести свой вклад в диалог между сторонами конфликта.