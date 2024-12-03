В противном случае он обещает устроить «настоящий ад» на Ближнем Восоке.

В октябре 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило рейд из сектора Газа на израильские территории, взяв под свой контроль на несколько суток ряд населённых пунктов, а заодно пленив как израильских военных, так и гражданских лиц, в том числе иностранного происхождения. По итогу палестинцы пленили 251 человек, часть из которых Израилю удалось вернуть путём заключения соглашений о прекращении огня или в ходе военной операции. Тем не менее, около 90 пленных погибли в анклаве.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social прокомментировал ситуацию опубликовал ультиматум, адресованный ХАМАС. По его словам, если все израильские пленные не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда он официально вступит в должность американского президента, на Ближнем Востоке развернётся «настоящий ад». Он подчеркнул, что ХАМАС заплатят за преступления против человечности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на заявление Трампа, поблагодарив его за абсолютную поддержку.

Стоит напомнить, что в этом году Трамп и Нетаньяху неоднократно проводили встречи, на которых обсуждали палестино-израильский конфликт. Помимо этого номинированный следующим американским президентом кандидат на пост министра обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет является ярым сторонником Израиля, о чём говорят его заявления в прошлом.