Тем не менее, в ход досудебного и судебного разбирательств он не вмешался.

Хантер Байден, сын действующего американского президента Джо Байдена, неоднократно попадал в скандалы из-за своего разгульного образа жизни. В один момент американский бизнесмен и политик признал, что является наркозависимым, принимал запрещённые вещества, но не считает это постыдным, ведь речь идёт о серьёзной болезни. Тем не менее, такие откровения стали основанием для возбуждения уголовного дела против него, поскольку при получении лицензии на хранение огнестрельного оружия Хантер Байден заведомо наврал об отсутствии проблем с наркозависимостью. За это ему грозил срок до 25 лет лишения свободы и штраф. Однако уже в сентябре этого года сын американского президента добавил себе в список обвинений ещё одно преступление - налоговое мошенничество, в котором сам признался.

Американский президент Джо Байден объявил о решении воспользоваться правом президентского помилования в отношении своего сына Хантера, обвинённого в незаконном хранении огнестрельного оружия и нарушении налогового законодательства. Он напомнил, что ещё с момента вступления в должность обещал не вмешиваться в решения Министерства юстиции в отношении его сына и сдержал это обещание, ведь в судебное и досудебное расследование вмешательств действительно не было.

Что касаемо указа о помиловании, тут Джо Байден связал судебное разбирательства в отношении его сына лишь политическим преследованием, вызванным давлением со стороны политических оппонентов. Он обратился к американскому народу, выразив надежду, что люди поймут его, как президента и отца, пришедшего к такому сложному решению.

В июне американский президент Джо Байден обещал не задействовать право на помилование, если его сына Хантера признают виновным в ходе судебных разбирательств.