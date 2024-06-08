Сын американского президента рискует понести наказание за незаконное хранение оружия.





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Сын американского президента Хантер Байден имеет достаточно спорную репутацию в Соединённых Штатах Америки после того, как всплыла информация о разгульном способе жизни и зависимости к запрещённым веществам бизнесмена и политика из президентской семьи. Сам Хантер не отрицает обвинения и наоборот признаёт, что наркозависимый, считая это тяжёлой болезнью.

Однако таким признанием сын американского президента сам дал повод для возбуждения уголовного дела против него. Дело в том, что наркозависимость Хантера Байдена лишает его права на приобретение огнестрельного оружия, но он все равно приобрёл его, по сути наврав при лицензировании. В связи с этим бизнесмену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до 750 тысяч долларов.

На фоне этого американский президент Джо Байден сделал заявление, подтвердив, что согласится с решением суда, которое будет вынесено по делу его сына. Американский лидер не планирует воспользоваться правом на президентское помилование, о чём сообщил журналистам.

Стоит отметить, что обвинительное решение по делу Хантера Байдена с назначением в качестве меры наказания тюремного заключения маловероятно, поскольку у бизнесмена отсутствуют приводы.