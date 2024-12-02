Молодые пользователи всё чаще прибегают к помощи чат-ботов с искусственным интеллектом, нежели некогда популярному поисковику.

В своё время компания Google предоставила обществу современное и популярное решение - поисковик, который мог эффективно выдавать результат по запросу пользователя и анализировать его интересы. Говоря об успешности компании, достаточно лишь упомянуть ,что от её названия образовались незаменимые в современном разговорном сленге глаголы - «гуглить», «загуглить» и другие.

Однако, как узнало издание The Wall Street Journal, современные тенденции начали вытеснять решение Google, что вызывает обеспокоенность у руководства компании. Поисковый трафик и получаемая от него прибыль начала сокращаться из-за развития искусственного интеллекта и разработанных на его основе чат-ботов.

По прогнозам компании eMarketer, занимающейся исследованиями рынка, в 2025 году доля Google на американском рынке рекламы в поисковиках впервые упадёт ниже 50%. Объясняется это тем, что молодое поколение всё чаще прибегает к другим платформам для сбора и получения информации вроде ChatGPT. В материале издания акцентируется внимание на том, что даже чат-боты с генерируемым искусственным интеллектом, не имеющие доступ к поисковым систем, удовлетворяют запросы пользователей более качественно, чем поисковики.

Рекламная платформа Skai сообщает о падении частоты кликов на рекламу в Google на 8%, если сравнивать с прошлым годом. Компания Amazon зарабатывает миллиарды долларов от рекламодателей, поскольку при выборе товаров пользователь идёт напрямую в маркетплейс, минуя поисковики.

Впрочем, Google также не обходит стороной искусственный интеллект и активно развивает свой чат-бот Gemini, который некоторые считают даже лучше привычного ChatGPT.