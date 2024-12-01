Он анонсировал контрнаступательные действия сирийской армии.

С 27 ноября повстанческие силы активизировали наступательные действия в Сирии, вытеснив Вооружённые силы страны с ряда позиций на севере. В командовании сирийской армии объяснили отступление передислокацией сил, после анонсировав подготовку к контрнаступлению. Тем не менее, активность повстанцев не снизилась, а единственные препятствия на их пути создавала российская авиация, которая, по данным Министерства обороны России, уничтожила около 300 наступающих.

Президент Серии Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян заявили о намерениях Дамаска продолжить защищать свою территориальную целостность, подтвердив возможности сирийской армии ликвидировать повстанцев при помощи своих друзей и союзников.

Сирийский президент заверил, что Вооружённые силы Сирии «успешно и решительно» отражают атаки, готовясь в скором времени перейти к наступлению. Примечательно, что после того, как повстанцы подобрались уже ко второму крупному городу после Алеппо, сирийские военные действительно начали возвращаться на позиции и вступать в бои.

Ранее издание Reuters писало о планах России оказать дополнительную военную помощь Сирии, чтобы остановить продвижение повстанческих сил.