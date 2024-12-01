Финляндский президент Александр Стубб утверждает, что мир потерпел изменения с момента подписания документа и Хельсинки изучают возможность выхода из соглашений по соображениям безопасности.

В 1997 году был разработан Оттавский договор, который предусматривал отказ стран от хранения, использования и производства противопехотных мин. Связано это было с рисками для мирного населения, которые представляет данный вид оружия. В итоге международный договор был подписан 163 государствами, но такие крупные страны, как Соединённые Штаты Америки и Россия, не подписали его.

Президент Финляндии Александр Стубб, чья страна является подписантом Оттавского договора, заявил, что сейчас финские власти рассматривают возможность выхода из соглашения. По его словам, с момента подписания документа мир потерпел изменения и Россия, с которой граничит Финляндия, представляет угрозу для финской безопасности.

Финляндский президент подчеркнул, что специалисты анализируют, стоит ли выходить из Оттавского договора, поэтому решение может быть как положительное, так и отрицательное. Учитываются такие факторы, как технологический потенциал страны, возможность ответных мер и как при новых обстоятельства должны будут модернизованы сухопутные силы.

Примечательно, что недавно Украина, также подписавшая Оттавский договор, получила поставки противопехотных мин от Соединённых Штатов Америки. В Киеве объяснили, что не могут выполнять взятые на себя международные обязательства, учитывая боевые действия на своих территориях.