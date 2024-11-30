Он признал, что ситуация в зоне боевых действий напряжённая и украинской армии придётся отступать и дальше с позиций.

Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, отвечающий за поставки немецкого оружия украинской армии, спрогнозировал потерю Вооружёнными силами Украины города Покровск и занятого участка в Курской области.

По словам немецкого генерала, несмотря на то, что Покровск является ключевым городом и важен для ведения боевых действий, его придётся покинуть к концу 2024 или в начале 2025 года. Он также подчеркнул, что ситуация в Курской области для украинских военных сложилась напряжённой, а в ближайшие недели и месяцы давление лишь увеличится.

В то же время Фройдинг не верит, что официальное вступление в должность новоизбранного американского президента Дональда Трампа как-то изменит ситуацию на поле боя.

«Я не верю, что мир перевернётся 21 января 2025 года (20 января инаугурация Трампа - ред.)», - добавил он.

Немецкий генерал подчеркнул готовность Германии взять на себя больше обязательств по оказанию военной помощи Вооружённым силам Украины, согласовав все свои действия со следующим американским правительством, чтобы Киев мог продолжать боевые действия.