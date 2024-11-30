Он также подчеркнул, что победа России в российско-украинском конфликте сделает её угрозой для Запада.

Ещё в прошлом году иностранные средства массовой информации писали о роли британских спецслужб в поддержке Украины. В октябре 2023 года издание The Washington Post сообщало о создании Службой безопасности Украины шестого управления, которое направлено на укрепление сотрудничества с Секретной разведывательной службой Министерства иностранных дел Великобритании (MI6) для активных мер противодействия России.

В этот раз глава MI6 Ричард Мур во время выступления в Париже напомнил, что после Второй мировой войны британское Управление специальных операций объединилось с Секретной разведывательной службой. С тех пор британцы ценят наследие своих секретных операций, поддерживая его для оказания помощи Украине в её сопротивлении. Такой формулировкой Мур не подтвердил прямое вмешательство британских спецслужб в боевые действия или украинские операции, но указал на определённый уровень сотрудничества между MI6 и украинской разведкой.

Помимо этого глава британской спецслужбы призвал НАТО наращивать военную помощь Украине, поскольку победа России сделает её для Запада непосредственной угрозой безопасности. Он также подчеркнул рост угроз из Китая, Ирана и КНДР.